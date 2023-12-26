بالصور: الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا!

كشف مسؤولو السلامة العامة في فلوريدا، إن الأطفال المشاغبين وربات البيوت المخمورات، هم المسؤولون عن الارتفاع المقلق في حرائق عربات الغولف، والانفجارات والحوادث الخطيرة في الولاية.

وأصبحت السيارات الكهربائية الآن في كل مكان في مجتمعات ولاية صن شاين الصاخبة، والتي تروج لنفسها على أنها "صديقة لعربات الغولف"، لكن مسؤولي خدمة الطوارئ قالوا لصحيفة "The Post" إن ذلك أدى إلى ارتفاع حاد في الفوضى المرتبطة بعربات الغولف، بدءا من انفجارات المرآب وحتى الحوادث الناجمة عن شرب الخمر مع التسبب بإصابات خطيرة.

Advertisement





بدوره، قال أحد عمال الطوارئ المخضرمين في ذا فيليدجيز، إن ربات البيوت "يحتسينا الكحول بكثرة أثناء الغداء ويقدنا عرباتهن مخمورات ويحطمنها".



من جهته، قال الكابتن في إدارة الإطفاء في جاكسونفيل، إريك بروسويمر، إنه شهد ارتفاعا ملحوظا في حرائق عربات الغولف في الآونة الأخيرة، حيث ترتفع درجة حرارة البطاريات وتشتعل بسبب المكونات دون المستوى المطلوب أو الشحن الزائد.



من جهته، قال المحامي فرانك بتلر، المتخصص في قضايا عربات الغولف لصحيفة "The Post"، إن حوادث عربات الغولف الخطيرة أصبحت قريبة من الوباء. مضيفا أن المركبات أصبحت متوفرة في المناطق التجارية وتختلط مع حركة مرور المركبات العادية.



وتابع: "تقوم العديد من البلدات الصغيرة بإصدار قوانين لتسهيل استخدام عربة الغولف في وسط المدينة. لا أعتقد أن المخاطر موضع تقدير كامل. نحن نشهد زيادة في الحوادث والاصطدامات في جميع المجالات".



ومع احتفاظ العديد من المالكين بسياراتهم داخل مرآبهم أو في ممرات بيوتهم، تشتعل النيران في المنازل بأكملها في غضون دقائق. بدوره، قال أحد عمال الطوارئ المخضرمين في ذا فيليدجيز، إن ربات البيوت "يحتسينا الكحول بكثرة أثناء الغداء ويقدنا عرباتهن مخمورات ويحطمنها".من جهته، قال الكابتن في إدارة الإطفاء في جاكسونفيل، إريك بروسويمر، إنه شهد ارتفاعا ملحوظا في حرائق عربات الغولف في الآونة الأخيرة، حيث ترتفع درجة حرارة البطاريات وتشتعل بسبب المكونات دون المستوى المطلوب أو الشحن الزائد.من جهته، قال المحامي فرانك بتلر، المتخصص في قضايا عربات الغولف لصحيفة "The Post"، إن حوادث عربات الغولف الخطيرة أصبحت قريبة من الوباء. مضيفا أن المركبات أصبحت متوفرة في المناطق التجارية وتختلط مع حركة مرور المركبات العادية.وتابع: "تقوم العديد من البلدات الصغيرة بإصدار قوانين لتسهيل استخدام عربة الغولف في وسط المدينة. لا أعتقد أن المخاطر موضع تقدير كامل. نحن نشهد زيادة في الحوادث والاصطدامات في جميع المجالات".ومع احتفاظ العديد من المالكين بسياراتهم داخل مرآبهم أو في ممرات بيوتهم، تشتعل النيران في المنازل بأكملها في غضون دقائق.