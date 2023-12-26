Advertisement

عربي-دولي

بالصور: الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا!

Lebanon 24
26-12-2023 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1145338-638391732126441624.jpg
Doc-P-1145338-638391732126441624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤولو السلامة العامة في فلوريدا، إن الأطفال المشاغبين وربات البيوت المخمورات، هم المسؤولون عن الارتفاع المقلق في حرائق عربات الغولف، والانفجارات والحوادث الخطيرة في الولاية.
وأصبحت السيارات الكهربائية الآن في كل مكان في مجتمعات ولاية صن شاين الصاخبة، والتي تروج لنفسها على أنها "صديقة لعربات الغولف"، لكن مسؤولي خدمة الطوارئ قالوا لصحيفة "The Post" إن ذلك أدى إلى ارتفاع حاد في الفوضى المرتبطة بعربات الغولف، بدءا من انفجارات المرآب وحتى الحوادث الناجمة عن شرب الخمر مع التسبب بإصابات خطيرة.
Advertisement
 
الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا (صور)


بدوره، قال أحد عمال الطوارئ المخضرمين في ذا فيليدجيز، إن ربات البيوت "يحتسينا الكحول بكثرة أثناء الغداء ويقدنا عرباتهن مخمورات ويحطمنها".

من جهته، قال الكابتن في إدارة الإطفاء في جاكسونفيل، إريك بروسويمر، إنه شهد ارتفاعا ملحوظا في حرائق عربات الغولف في الآونة الأخيرة، حيث ترتفع درجة حرارة البطاريات وتشتعل بسبب المكونات دون المستوى المطلوب أو الشحن الزائد.

من جهته، قال المحامي فرانك بتلر، المتخصص في قضايا عربات الغولف لصحيفة "The Post"، إن حوادث عربات الغولف الخطيرة أصبحت قريبة من الوباء. مضيفا أن المركبات أصبحت متوفرة في المناطق التجارية وتختلط مع حركة مرور المركبات العادية.

وتابع: "تقوم العديد من البلدات الصغيرة بإصدار قوانين لتسهيل استخدام عربة الغولف في وسط المدينة. لا أعتقد أن المخاطر موضع تقدير كامل. نحن نشهد زيادة في الحوادث والاصطدامات في جميع المجالات".

ومع احتفاظ العديد من المالكين بسياراتهم داخل مرآبهم أو في ممرات بيوتهم، تشتعل النيران في المنازل بأكملها في غضون دقائق.
 
الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا (صور)


وأصيب صبي يبلغ من العمر 18 عاما في مقاطعة مارتن بحروق في تشرين الثاني الماضي، بعد أن اشتعلت النيران فجأة في عربة عائلته داخل مرآبهم واجتاحت منزلهم، حيث كان يحاول دون جدوى إنقاذ كلبه من الحريق. 

كما أصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدتها بجروح بالغة، وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى في شمال لودرديل في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اشتعلت النيران في منزلهم في منتصف الليل. ويعتقد المسؤولون المحليون أن الحريق اندلع من عربة غولف خاصة بالعائلة.

ويرى السائقون أن احتمالات مواجهة تطبيق القانون أثناء قيادة عربة الغولف بسرعة 20 ميلا في الساعة على مسار ضئيلة، وبالتالي يأخذون حرياتهم في احتساء الحكول، ويقودون مخمورين، وخاصة ربات البيوت.

وعلى الرغم من أنه غير قانوني، فإن بعض الآباء يسمحون لأطفالهم القصر بقيادة عرباتهم، الأمر الذي فاقم الأزمة. (روسيا اليوم)
 
الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا (صور)
 
الأطفال المشاغبون وربات البيوت المخمورات يتسببون بانتشار الحرائق والانفجارات في فلوريدا (صور)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2023-12-26
04:31 | 2023-12-26
04:17 | 2023-12-26
04:10 | 2023-12-26
04:05 | 2023-12-26
03:30 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24