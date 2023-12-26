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عربي-دولي
مقرّب من سليماني.. من هو السيد راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل بسوريا؟
Lebanon 24
26-12-2023
|
01:10
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قتل القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني السيد راضي الموسوي، بـ"هجوم نفذته إسرائيل" في منطقة السيدة زينب بضواحي العاصمة دمشق، بحسب ما ذكره الحرس الثوري في بيان له أمس الأثنين.
ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن السيد موسوي هو "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".
ويقيم المستشار بسوريا منذ عدة سنوات، ويشغل منصب ممثل قوات فيلق القدس هناك، ويعمل خلال الحرب كقناة للنقل اللوجستي والمال لقوات الحرس.
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وذكر المرصد السوري في تصريحات خاصة لـ"العربية" أن مستشار الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي، كان مقرّباً من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" سابقا، الذي قتل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في عام 2020 ومن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقد قتل في مزرعة قرب السيدة زينب بدمشق. (العربية)
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