بعد اغتيال مسؤول في الحرس الثوري... اسرائيل تتوقع ردا من الجبهة الشمالية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع أن تل أبيب تتوقع ردا من الجبهة الشمالية على مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في سوريا.

وأمس الاثنين، أفادت الأنباء بأن موسوي "المسؤول عن التعاون العسكري بين إيران ووكلائها في المنطقة قتل بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق".

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ووفقا للتقييمات الأمنية الإسرائيلية، كثفت إيران نقل الأسلحة إلى "المليشيات الشيعية العاملة في سوريا منذ أن شن الجيش الإسرائيلي حربه على حماس في غزة".

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت الذي زار القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، إنه "تم دفع حزب الله بعيدا جدا عن الحدود مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي سيعزز كل هذه الجهود وأنه ضرب جزءا كبيرا من البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، مما أجبره على التراجع كمسألة عملياتية".

وشدد على أن "القوة الجوية للجيش الإسرائيلي تتمتع بحرية عملياتية أكبر داخل لبنان من أي وقت مضى"، ووعد سكان الشمال بأن "الجيش الإسرائيلي سيستعيد الأمن إما من خلال صفقة دبلوماسية أو من خلال عملية عسكرية أكبر". (RT)