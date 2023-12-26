Advertisement

عربي-دولي

توجيه غير مسبوق.. نتنياهو يمنع رئيسي "الموساد" و"الشاباك" من الحديث مع غالانت!

Lebanon 24
26-12-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1145369-638391804033566841.jpg
Doc-P-1145369-638391804033566841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط أزمة ثقة حادة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات إلى رئيس "الموساد" دادي برنياع ورئيس "الشاباك" رونين بار، بعدم المشاركة في مناقشات مع وزير الدفاع يوآف غالانت حول صفقة الرهائن.
Advertisement

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن هذا توجيه غير مسبوق لرئيس الوزراء ضد غالانت وأن المناقشات حول صفقة الأسرى يجب أن تتم بحضوره في مجلس الحرب وليس بشكل منفصل مع وزير الدفاع.

وادعى نتنياهو أنه من غير المعقول أن يشارك الشخص الذي عينه كمفاوض لإطلاق سراح الرهائن (برنياع) في المناقشات مع غالانت، في حين أنه هو نفسه كرئيس للوزراء لم يكن فيها، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وتقول الصحيفة إن المحيطين بنتنياهو كانوا غاضبين، لأن غالانت أمر ديدي برنياع بالحضور وإطلاعه فورا على التفاصيل بعد عودته من زيارة سرية إلى باريس حول صفقة الأسرى، حتى قبل أن يبلغ رئيس الوزراء.

وأدلى غالانت ببيان منفصل عن رئيس الوزراء خلال الحرب في مؤشر على الخلاف بين المسؤولين.

وتقول "يديعوت أحرنوت" إن نتنياهو لديه حقد على غالانت. ويلقي المقربون من نتنياهو باللوم على غالانت ورجاله في تسريب تقارير منع توجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله" في بداية الحرب، وهو ما كان يؤيده غالانت.

وتقول مصادر مطلعة إن هناك أزمة ثقة حادة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وأطلقت عائلات الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، صيحات استهجان ضد رئيس نتنياهو في أثناء إلقائه خطابا في الكنيست أمس الإثنين.

وقال نتنياهو خلال الجلسة "أمر واحد لن نقوم به وهو وقف الحرب .. نريد وقتا ويجب أن نواصل حتى النهاية ولن ندخر جهدا وسنقلب كل حجر من أجل إعادة المخطوفين".(روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:47 | 2023-12-26
04:31 | 2023-12-26
04:17 | 2023-12-26
04:10 | 2023-12-26
04:05 | 2023-12-26
03:30 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24