بيلاروسيا: شحنات الأسلحة النووية الروسية اكتملت

قال رئيس بيلاروسيا إن روسيا أكملت إرسال شحناتها من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بلاده، وهي مبادرة أثارت مخاوف قوية في بولندا المجاورة وأماكن أخرى بالمنطقة.

وأوضح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو خلال اجتماع للكتلة الاقتصادية التي تقودها موسكو في سان بطرسبرغ، الإثنين، إن الشحنات اكتملت في أكتوبر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد الأسلحة التي تم إرسالها أو مكان نشرها.

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يشار إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية، المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، لها مدى قصير ومردود منخفض مقارنة بالرؤوس الحربية النووية الأكثر قوة، المجهزة بالصواريخ بعيدة المدى.





وقالت روسيا إنها ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة التي ترسلها إلى بيلاروسيا.

كان لوكاشينكو قال إن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بلاده "يهدف إلى ردع عدوان بولندا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتقدم بولندا الدعم العسكري والإنساني والسياسي لجارتها أوكرانيا في صراعها ضد روسيا، وتشارك في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو ومينسك.

وهاجمت القوات الروسية المتمركزة في بيلاروسيا أوكرانيا من الشمال في الأيام الأولى للحرب، لكن من غير المعروف إن كانت القوات البيلاروسية شاركت في الحرب. (RT)





