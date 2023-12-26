نتنياهو يطلب مساعدة الصين.. إليكم السبب

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لتأمين إطلاق سراح الرهينة المحتجزة لدى حماس نوا أرغاماني، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساعدة الصين.وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، إن والدة الرهينة صينية وتعاني بسبب السرطان.وخلال خطاب ألقاه أمام الكنيست أمس الإثنين تحدث فيه عن جهوده لإطلاق سراح الرهائن، وصف نتنياهو كيف طلب مؤخرا تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ، من خلال سفير البلاد تساي رون.وقال نتنياهو إنه طلب من تساي إرسال رسالة مباشرة إلى شي.وأضاف: "هناك ابنة (رهينة) لأم صينية، وأنا شخصيا أطلب تدخلكم في مسألة نوا أرغاماني".وتابع: "أوضحت للسفير تساي أن المشكلة هي أن والدتها تريد فقط رؤية ابنتها للمرة الأخيرة قبل أن تموت".وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السفير أكد لي أن الرسالة قد تم إيصالها".(سكاي نيوز)