اشتباكات بين أنصار الصدر وعصائب أهل الحق في بغداد

وقعت اشتباكات مسلحة، ليلة امس، في العاصمة بغداد، بين أنصار التيار الصدري و"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، المنضوية في صفوف الحشد الشعبي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة بغداد اليوم، أن الاشتباكات المسلحة بين عناصر "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري و"عصائب أهل الحق" المقربة من إيران، اندلعت في منطقة العامل ببغداد.

وأوضحت أن سبب الاشتباكات المسلحة يعود إلى إزالة لافتات تحمل صور قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن العراقية حظرت الخروج والدخول من وإلى المنطقة التي تشهد الاشتباكات، في خطوة للسيطرة على الوضع هناك.

( الأناضول)