Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات بين أنصار الصدر وعصائب أهل الحق في بغداد

Lebanon 24
26-12-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1145422-638391905184844311.jpg
Doc-P-1145422-638391905184844311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقعت اشتباكات مسلحة، ليلة امس، في العاصمة بغداد، بين أنصار التيار الصدري  و"عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، المنضوية في صفوف الحشد الشعبي.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة بغداد اليوم، أن الاشتباكات المسلحة بين عناصر "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري و"عصائب أهل الحق" المقربة من إيران، اندلعت في منطقة العامل ببغداد.

 

وأوضحت أن سبب الاشتباكات المسلحة يعود إلى إزالة لافتات تحمل صور قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس. 

 

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن العراقية حظرت الخروج والدخول من وإلى المنطقة التي تشهد الاشتباكات، في خطوة للسيطرة على الوضع هناك.

( الأناضول)
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-12-26
07:26 | 2023-12-26
07:20 | 2023-12-26
07:00 | 2023-12-26
07:00 | 2023-12-26
06:27 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24