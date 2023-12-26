الولايات المتحدة ترفض طلبا إسرائيليا "عسكريا".. ما هو؟





وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.

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وتم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي. رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل الحصول على مروحيات "أباتشي" القاتلة، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت إحرنوت".وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.وتم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر أمنية إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن منح الطائرة المطلوبة، وأن إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط على أميركا في هذا الإطار.

والأباتشي مروحية هجوم أميركية من إنتاج شركة بوينغ، وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأميركي. (سكاي نيوز عربية)