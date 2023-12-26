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عربي-دولي

زعيم المعارضة لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لاستقلت

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:00
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن هجوم 7 تشرين الأول حدث بسبب ضعف القيادة السياسية "الأسوأ في تاريخ إسرائيل"؟

 

وأكد لابيد في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلية أنه "في عصر حكومتي لم تكن حماس تهاجم، إلا أنها في الوقت الحالي تعرفت على ضعف القيادة السياسية، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد، وهاجمت".
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وأضاف: "لو كنت أنا رئيس الوزراء، لاستقلت في ذلك اليوم".

 

وأكد لابيد أن "تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر المحبذ، لكن وجوده في منصبه أسوأ، لا يمكنه الاستمرار".

 

وعلى صعيد آخر، في حديثه عن العمليات البرية في قطاع غزة، قال: "أنا لا أقول أن القتال يجب أن يتوقف، ولكن يجب الفحص والتأكد بشكل مستمر مما إذا كان ذلك يساعد أو يضر بعودة المختطفين، وأن نكون على استعداد لتغيير الموقف".

 

واعتبر أن "عدم عودة المختطفين حتى اللحظة الحالية دليل على أن إسرائيل لا تعمل بشكل كافٍ لاستعادتهم".

 

ولفت لابيد إلى أن قطاع غزة "سيتم وضعه تحت التصرف الدولي مع استبعاد الدول العربية، وتحت رعاية المنظمات المدنية التي لا تربطها صلة بحماس". ( روسيا اليوم)

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