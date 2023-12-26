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عربي-دولي

بسبب طبقة كثيفة من الضباب.. اضطراب في رحلات الطيران والقطارات بنيودلهي

Lebanon 24
26-12-2023 | 05:50
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اضطربت خدمات الطيران والسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي بسبب طبقة كثيفة من الضباب أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 50 مترا في بعض المناطق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن المدينة تشهد "ضبابا كثيفا جدا"، مع انخفاض درجة الحرارة إلى تسع درجات مئوية فقط، مضيفة أنه من المحتمل وجود "ضباب كثيف إلى كثيف جدا" في الساعات الأولى من اليوم في بعض المناطق حتى الأربعاء.
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وتقول الإدارة إن "الضباب الكثيف" يحتوي على جسيمات وملوثات أخرى، وحذرت من تأثير ذلك على صحة 20 مليون نسمة يقيمون بالمدينة.

وسجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي 376 صباح الثلاثاء، وهو ما يصنف عند مستوى "سيء جدا"، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة المركزية لمكافحة التلوث.

وتعتبر المستويات من الصفر إلى 50 جيدة.

وذكرت وكالة "إيه.إن.آي" الهندية للأنباء، أن الضباب الكثيف تسبب في تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية" كان من المقرر أن تهبط في مطار دلهي أو تقلع منه.

وأضافت الوكالة أن الضباب أثر كذلك على نحو 14 قطارا تسير على خطوط في شمال الهند.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن مناطق أخرى في شمال الهند سجلت ظروفا مناخية مماثلة صباح الثلاثاء، حيث تراوحت درجات الحرارة بين ست وعشر درجات مئوية في معظم المناطق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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