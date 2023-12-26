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عربي-دولي

ميدفيديف: روسيا مستعدة لضرب قواعد عسكرية أجنبية محتملة في أوكرانيا

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:20
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قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف إن موسكو ستنفذ دون شك ضربات ضد القواعد العسكرية الأجنبية في أوكرانيا في حال إقامة أي منها في البلاد.

 

ووصف ميدفيديف في منشور شاركه عبر تطبيق «تلغرام» الإعلان الخاص بالضمانات الأمنية لأوكرانيا الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، بأنه قصاصة ورق عديمة الفائدة.

 

وأضاف قائلا: «ومع ذلك، فقد أتاح لكييف الفرصة لعقد اتفاقيات فردية منفصلة مع الدول بشأن إمدادات الأسلحة، وتدريب القوات، وتمويل البرامج العسكرية وأشياء أخرى كثيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية».

 

وتابع: "هذه هي خطة اللعب التي تتبعها هذه الدول، فهي لا ترغب في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لأنها لا تريد حربا مع روسيا، ولكنها في الوقت نفسه لا تضع قيودا فيما يتعلق بعلاقات أوكرانيا مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشكل فردي". ( الشرق الأوسط)

 

 

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