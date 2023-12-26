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عربي-دولي

"الحزب" يستهدف الجليل الغربي.. وهذه حصيلة الاصابات

Lebanon 24
26-12-2023 | 06:11
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أفادت قناة "الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إن شخصاً إسرائيلياً أصيب بجروح في إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه الجليل الغربي من قبل حزب الله. 
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