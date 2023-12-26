"الحزب" يستهدف الجليل الغربي.. وهذه حصيلة الاصابات

أفادت قناة "الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها إن شخصاً إسرائيلياً أصيب بجروح في إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه الجليل الغربي من قبل حزب الله.

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