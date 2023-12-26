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عربي-دولي

وزير إسرائيلي: قطر ومصر لن تكونا طرفا في مستقبل غزة

Lebanon 24
26-12-2023 | 07:20
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وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش، انتقادات حادة لمصر لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة.

 
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وقال الوزير الإسرائيلي إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.

 

ورفض الوزير المتشدد الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية.

 

وأكد الوزيرالذي يرأس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أن حكومة الحرب ليس لديها تفويض للموافقة على مثل هذه الخطة قبل تحقيق جميع أهداف الحرب، ويقول إن حزبه لن يكون شريكا في حكومة توافق على إنهاء الحرب.

 

وأوضح أن قطر ومصر لن يكون لهما دور مستقبلا فيما سيتم في قطاع غزة.

( روسيا اليوم)

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