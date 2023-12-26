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عربي-دولي
جسم طائر سقط.. انفجارات تهز مدينة عربية
Lebanon 24
26-12-2023
|
06:27
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وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع على خلفية الحرب الإسرائيلية المشتعلة في غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.
فقد أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
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وأوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ المدينة.
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