جسم طائر سقط.. انفجارات تهز مدينة عربية

Advertisement

وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع على خلفية الحرب الإسرائيلية المشتعلة في غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.فقد أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.وأوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلومترين من شواطئ المدينة.