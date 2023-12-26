نتنياهو يضع 3 شروط لتحقيق "السلام" في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة القتال في غزة حتى القضاء على حماس، متحديا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وسط مخاوف من احتمال انتشار الصراع مع تبادل القوات الأميركية وجماعات متحالفة مع إيران الهجوم مجددا.

وذكر نتنياهو، الذي زار القوات الإسرائيلية في شمال غزة أمس، أن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى «حماس» دون ممارسة الضغط العسكري.

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إلى ذلك، حدد نتنياهو، ثلاثة متطلبات لتحقيق «السلام» على حد وصفه في قطاع غزة، وذلك في مقال له في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وقال نتنياهو، إنه «لا بد من تدمير حماس، ولا بد من نزع سلاح غزة، ولا بد من استئصال التطرف في المجتمع الفلسطيني؛ هذه هي الشروط الأساسية الثلاثة لتحقيق السلام بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين في غزة»، على حد تعبيره.

ولتحقيق هذا الهدف الأول، وفق نتنياهو، فإنه "لا بد من تفكيك قدرات حماس العسكرية، وإنهاء حكمها السياسي في غزة".

وأضاف: من خلال تدمير حماس ستواصل إسرائيل العمل في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بشرطه الثاني، قال نتنياهو إنه "يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، ويجب على إسرائيل أن تضمن عدم استخدام المنطقة مرة أخرى قاعدة لمهاجمتها".

وأضاف: "ذلك يتطلب إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على محيط غزة، وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وتمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع".

وفيما يخص شرطه الثالث، قال نتنياهو إنه "لا بد من استئصال التطرف في غزة؛ حيث يتعين على المدارس أن تُعلِّم الأطفال كيف يعتزون بالحياة بدلاً من الموت، ويجب على الأئمة أن يتوقفوا عن الدعوة إلى قتل اليهود، ويحتاج المجتمع المدني الفلسطيني إلى التحول حتى يتمكن شعبه من دعم مكافحة الإرهاب بدلاً من تمويله". ( الشرق الأوسط)