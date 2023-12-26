من النعسان للتعفن في الجحيم.. إليكم أغرب هجمات ترامب على بايدن

ذكر موقع "العربية" أنه يبدو أن صفة "النعسان" التي ما فتئ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجهها إلى خصمه اللدود الرئيس الحالي جو بايدن، ألطف ما قاله فيه!



فخلال معايدة مفاجئة توجه بها أمس الاثنين إلى منافسه الذي "يحتقره" عبر حسابه على سوشيال تروث، تمنى ترامب لبايدن وغيره أيضاً أن يتعفن في الجحيم!

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وعلى الرغم من أن تلك الأمنية أو الهجوم قد يكون الأشرس خلال عام 2023 من المرشح الجمهوي الأوفر حظاً ضد بايدن، فإن انتقادات سابقة لم تقل شراسة على الإطلاق.



فلطالما وصف ترامب منافسه بالعجوز والنعسان، علماً أن عمريهما متقاربان إلى حد ما.

واعتبر ترامب أن بايدن يشكل تهديدًا للديمقراطية، وأن إدارته مليئة بـ"المجرمين والبلطجية"، ووصفهم أحياناً بالحشرات.



كذلك رأى ترامب أن "الحملة التي يشنها لمواجهة الهجمة الشرسة عليه التي يعتقد أنها تتم بإيعاز من الرئيس الديمقراطي حملة صليبية عادلة لتحرير الجمهورية من بايدن"!

إلى ذلك، اتهم الرئيس السابق بايدن بأنه أسوأ رؤساء أميركا فساداً، واتهمه مراراً بالضعف والجبن!



ورأى أنه جعل البلاد مادة سخرية أمام الخصوم لأنه أضعفها بشكل كبير.



كذلك عمد مرارا إلى اتهامه بـ"الخرف"، وقلد أكثر من مرة حركاته على المسرح، ملمحاً إلى أنه ضائع ولا يعي ما يفعل!



إلا أن حملة بايدن الانتخابية ردت وإن بشكل محدود على بعض تلك الهجمات، ولعل أقواها كان في تشرين الثاني الماضي، حيث اتهمت ترامب بتقليد القائد النازي أدولف هتلر وبنيتو موسوليني عبر مقارنة خصومه السياسيين بالحشرات.