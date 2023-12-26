مقررة أممية: رفض إسرائيل منح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة "جبن أخلاقي"

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز التهديدات الإسرائيلية برفض منح تأشيرة الدخول لموظفي الأمم المتحدة بأنها "تهجّم لا مبرر له وينم عن جبن أخلاقي".

جاء ذلك في تدوينة لألبانيز على حسابها بمنصة "إكس" ردا على تدوينة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعلن فيه رفض طلب التأشيرة لأحد موظفي الأمم المتحدة وعدم تمديد إقامة موظف آخر.

وقالت ألبانيز : "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها ورسالتها".

وشددت على ضرورة إعادة الهيكلة في المنطقة، وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم. وذكر أنه يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها وتوفير العدالة. ( الأناضول)