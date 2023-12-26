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زاخاروفا تذكّر لندن بالفظائع التي ارتكبتها بريطانيا في إيرلندا

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:30
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اقترحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تذكير "المتشدقين بالأخلاق في لندن" بالفظائع البريطانية ضد الإيرلنديين.

 
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وقالت زاخاروفا في تعليق على دعوى دبلن ضد لندن: قبل أقل من ربع قرن شنت لندن حربا دامية ضد مواطنيها، وقع ضحيتها آلاف الأشخاص. ومع مشروع القانون الحالي سيستبعد البرلمانيون البريطانيون محاكمة ضباط الجيش والشرطة الذين فتحوا النار على المدنيين.

 

في المرة القادمة التي تستمع فيها إلى محاضرة من متشدقي الأخلاق في لندن حول حقوق الإنسان والحريات، تذكّر الفظائع التي ارتكبوها ضد مواطنيهم في التاريخ الحديث.

 

وأعلنت الحكومة الإيرلندية اعتزامها بدء إجراءات ضد المملكة المتحدة بسبب القانون المعتمد في المملكة المتحدة، الذي ينص على عفو مشروط للمتهمين بارتكاب جرائم قتل خلال الصراع في إيرلندا الشمالية.

( روسيا اليوم)

 

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