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عربي-دولي

زيلينسكي هنأ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية

Lebanon 24
26-12-2023 | 07:30
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 هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم القوات الجوية الأوكرانية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
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وقال زيلينسكي عبر "تلغرام" مشيراً بطريقة ساخرة إلى غرق السفينة : "أنا ممتن لقواتنا الجوية على إضافتها المثيرة للإعجاب لسفينة جديدة إلى أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود".
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