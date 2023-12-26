زيلينسكي هنأ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية

Advertisement

هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم القوات الجوية الأوكرانية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود، وفق ما ذكرت "فرانس برس".وقال زيلينسكي عبر "تلغرام" مشيراً بطريقة ساخرة إلى غرق السفينة : "أنا ممتن لقواتنا الجوية على إضافتها المثيرة للإعجاب لسفينة جديدة إلى أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود".