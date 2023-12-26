منها لبنان.. 7 جبهات فُتحت على إسرائيل دعماً لغزة ما هي؟

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تتعرض للهجوم في 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقد رد الجيش حتى الآن في 6 منها.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح غالانت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 مناطق: غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 من هذه المناطق".وتابع: "كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل. لا حصانة لأحد".وأضاف غالانت: "من دون تحقيق أهداف الحرب، ستكون المشكلة أن الناس لن يرغبوا في العيش في مكان لا نعرف فيه كيف نحميهم".