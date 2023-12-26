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عربي-دولي

منها لبنان.. 7 جبهات فُتحت على إسرائيل دعماً لغزة ما هي؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 07:44
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تتعرض للهجوم في 7 جبهات منفصلة وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقد رد الجيش حتى الآن في 6 منها.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوضح غالانت في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست: "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 مناطق: غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 من هذه المناطق".
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وتابع: "كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل. لا حصانة لأحد".

وأضاف غالانت: "من دون تحقيق أهداف الحرب، ستكون المشكلة أن الناس لن يرغبوا في العيش في مكان لا نعرف فيه كيف نحميهم".
 
وتابع: "نحن بحاجة إلى العزيمة والصمود والقوة والتلاحم الوطني، إنها معركة من ينجو فيها هو الأقوى على المستوى الوطني، في قيمه، وفي وحدته، هذه معركة عزيمة وطنية، وأنا أقول لكم إننا سنهزم حماس". (سكاي نيوز عربية) 
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