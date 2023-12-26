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عربي-دولي

الخارجية الأذربيجانية تطرد اثنين من موظفي السفارة الفرنسية

Lebanon 24
26-12-2023 | 09:00
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أعلنت أذربيجان اليوم، طرد دبلوماسيين فرنسيين بسبب أنشطة "تتعارض مع وضعهما"، في سياق التوتر بين البلدين حول دعم باريس لأرمينيا.

 
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وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية، تم استدعاء السفيرة الفرنسية آن بويون لإبلاغها "باحتجاج شديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الدبلوماسي".

 

وأضاف البيان أنه يجب على هذين الدبلوماسيين مغادرة أذربيجان خلال 48 ساعة.

 

وفي تشرين الثاني الماضي، اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا بالتحريض على الصراعات في القوقاز من خلال تسليح أرمينيا. وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بشأن منطقة قره باغ المتنازع عليها. 

 

وتتهم أذربيجان فرنسا بشكل روتيني، وهي موطن لعدد كبير من الجالية الأرمنية، بالتحيز لصالح الأرمن في الصراع الإقليمي بين دول القوقاز. ( روسيا اليوم)

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