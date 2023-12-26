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عربي-دولي

"حماس" تعلق على اغتيال القيادي الإيراني بقصف إسرائيلي في سوريا

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:20
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علقت حركة "حماس" على اغتيال إسرائيل للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

 

وشددت على أنها "جريمة واعتداء جبان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية".

 
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وقالت "حماس في بيان إن اغتيال موسوي "عربدة وإجرام صهيوني، ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ممّا يدعو إلى عزله وتجريم إرهابه ومحاكمته".

 

وأضافت: "إنّنا في حركة حماس، وإذ نعزي الإخوة في الحرس الثوري في جمهورية إيران الإسلامية، وعائلة الشهيد موسوي، والشعب الإيراني الشقيق، لنشيد بدوره في دعم المقاومة الفلسطينية".

 

وأكدت حماس أن "جرائم العدو الصهيوني، داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وأمتنا، وإخماد مقاومتنا المستمرة، حتى دحره وزواله عن أرضنا". 
( روسيا اليوم)

 

 
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