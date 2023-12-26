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عربي-دولي

"حربٌ" من نوع آخر بدأت بين إيران وإسرائيل.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:07
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كشفت إدارة الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، الثلاثاء، تفاصيل "هجوم إلكتروني" إيراني جديد، مصمم لخداع المنظمات الإسرائيلية لتحميل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الإدارة، قولها إن "هجمات التصيد" تتم عن طريق إرسال بريد إلكتروني مصمم ليبدو وكأنه تحديث أمني مهم من شركة الأمن السيبراني "F5".
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و"بينما يبدو الرابط تحديثا برامجيا، فإنه يؤدي عند تحميله إلى تثبيت برامج ضارة على الكمبيوتر".
 
وتابعت الصحيفة: "ستقوم البرامج الضارة بعد ذلك بسرقة البيانات وحذفها من الكمبيوتر".

وطلبت المديرية من المستخدمين والمنظمات اتخاذ خطوات لمنع الهجمات بشكل مسبق، والإبلاغ عن أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، وتجنب النقر على الروابط قبل التحقق منها. (سكاي نيوز عربية) 
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