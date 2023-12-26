حرب غزة... كم بلغت حصيلة الضحايا منذ 7 تشرين الأول؟

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أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 20915 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 54918 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.وأضافت الوزارة أن 241 فلسطينيا سقطوا شهداء وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتستمر الحرب في غزة بوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا، فيما تسجل خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.