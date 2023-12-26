السعودية: نقف مع اليمن ونشجع جميع الأطراف على الحوار والسلام

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم، بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

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وأكد المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تقف مع اليمن وتشجع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار، وبالانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وأوضح أن خريطة الطريق المرتقبة ستشمل أيضا آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة. ولم يعلق الحوثيون رسميا على البيان الأممي رغم مرور يومين منذ إعلانه، فيما تحوم شكوك اليمنيين حول استغلال الجماعة للحرب الإسرائيلية على غزة للتهرب من استحقاقات السلام.