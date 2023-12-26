Advertisement

عربي-دولي

خطر الفيضانات يزداد في ألمانيا جرّاء تساقطات غزيرة

Lebanon 24
26-12-2023 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1145509-638392031716739713.JPG
Doc-P-1145509-638392031716739713.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الهيئة الألمانية للكوارث، الثلاثاء، إن خطر الفيضانات في عدّة مناطق ألمانية يزداد، إثر ارتفاع مستوى مياه أنهر كثيرة من جرّاء تساقطات غزيرة.

وأجلي سكان حيّ في منطقة "رينتلن" في ولاية "ساكسونيا" السفلى (نيدرزاكسن) في شمال ألمانيا ليل الإثنين، بسبب خطر أن تفيض مياه نهر "فيزير" في الموقع الذي اعتُبر "كبيرا جدّا"، وفق ما كشفت الهيئة الفدرالية الألمانية للوقاية من الكوارث (بي بي كاي).
Advertisement

وقبل يوم من ذلك، اضطر نحو 500 شخص يقطنون في "هيرينغن" و"فينديهاوزن" على ضفاف نهر "هيلمي" في ولاية "تورينغن" (الشرق) إلى مغادرة منازلهم في ظلّ ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-12-26
09:10 | 2023-12-26
09:10 | 2023-12-26
09:00 | 2023-12-26
08:30 | 2023-12-26
08:25 | 2023-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24