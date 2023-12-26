خطر الفيضانات يزداد في ألمانيا جرّاء تساقطات غزيرة

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قالت الهيئة الألمانية للكوارث، الثلاثاء، إن خطر الفيضانات في عدّة مناطق ألمانية يزداد، إثر ارتفاع مستوى مياه أنهر كثيرة من جرّاء تساقطات غزيرة.وأجلي سكان حيّ في منطقة "رينتلن" في ولاية "ساكسونيا" السفلى (نيدرزاكسن) في شمال ألمانيا ليل الإثنين، بسبب خطر أن تفيض مياه نهر "فيزير" في الموقع الذي اعتُبر "كبيرا جدّا"، وفق ما كشفت الهيئة الفدرالية الألمانية للوقاية من الكوارث (بي بي كاي).وقبل يوم من ذلك، اضطر نحو 500 شخص يقطنون في "هيرينغن" و"فينديهاوزن" على ضفاف نهر "هيلمي" في ولاية "تورينغن" (الشرق) إلى مغادرة منازلهم في ظلّ ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.