حماس: تصوير معتقلين من غزة وهم عراة "جريمة حرب"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، في بيان: "قيام جنود جيش الاحتلال بتصوير العشرات من المدنيين الفلسطينيين في غزة بعد اعتقالهم وتجريدهم من ملابسهم في ظل حالة الطقس البارد، هي جريمة حرب".

ودعت الحركة "المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة والمنافية لأبسط حقوق الإنسان".

وطالبت بـ"متابعة أوضاع المدنيين المحتجزين لدى الجيش في أماكن غير معلنة ولا يُعرف مصيرهم أو أوضاعهم الصحية".

وتداول نشطاء فلسطينيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لمجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم الجيش، وهم عراة بـ"الملابس الداخلية فقط"، وبينهم أطفال. ( الأناضول)