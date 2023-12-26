الشرطة الباكستانية تتصدى لهجوم إرهابي على أحد مراكزها

تصدت الشرطة الباكستانية لهجوم إرهابي استهدف أحد مراكزها في مقاطعة لاكي مروت، شمال غربي البلاد.

وأفاد قائد شرطة المقاطعة طارق حبيب، في بيان، اليوم، بأن مجموعة من الإرهابيين حاولت اقتحام مركز الشرطة، غير أن رجال الأمن تصدوا للهجوم، وأجبروهم على الفرار من الموقع.

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وأضاف أن الإرهابيين أطلقوا النيران على مركز الشرطة، ولم تسجل أي خسائر بشرية، موضحاً أنه تم تشكيل فرقة أمنية لشن عملية تمشيط في المنطقة، لتقفي أثر الإرهابيين.

وفي مدينة كراتشي الساحلية، عثرت الشرطة الباكستانية على حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع في قطار، وأخرجتها في محطة كانتون للسكك الحديدية. وقالت الشرطة إن وحدة المفرقعات وصلت إلى المحطة بعد تلقي معلومات عن القنبلة في القطار، وقامت بإخراجها وإبطال مفعولها وتفجيرها عن بعد، حسبما ذكرت السبت قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.

وأعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل 5 عمال وإصابة آخرين، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً بإطلاق النار على عمال كانوا يعملون في مبنى لمركز شرطة تحت الإنشاء في المقاطعة، ونتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل جثث القتلى إلى المستشفى، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

( الشرق الأوسط)