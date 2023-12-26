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عربي-دولي

مصر والأردن تناقشان أمن الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
26-12-2023 | 10:30
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 بحث وزيرا الخارجية المصري والأردني، سامح شكري وأيمن الصفدي، اليوم في القاهرة، في أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني.

 

جاء ذلك خلال استقبال شكري، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني.

 

وأكد شكري "حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري؛ وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة".

 

وأشار إلى أهمية "استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أي معوقات في هذا الصدد". ( الشرق الأوسط)

 

 

 

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