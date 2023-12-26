العراق.. العثور على جثتَي المخطوفَين الكويتي والسعودي

أعلنت وزير الخارجية الكويتي، اليوم، أن السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في الكويت اختفيا في محافظة الأنبار، وسط أنباء عن تعرضهما لعملية اختطاف.

وأعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في بيان عن "ألمه وحزنه لهذا الخبر المفزع مقدماً التعازي لأسر الضحيتين في هذا المصاب".

وأكد أن "الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي بذلت جهوداً كبيرة للعثور عليهما في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أن "التنسيق جارٍ حالياً مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وكانت الضحيتان في رحلة صيد بسيارتهما بمحافظة الأنبار غرب العراق، حين حاصرتهما مجموعة مسلحة، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وسرت أنباء امس، عن تعرض المواطن الكويتي أنور جليدان الظفيري، وزميله السعودي فيصل جابر لفته المطيري، لعملية اختطاف من مسلحين تابعين لعصابات (داعش) في قاطع صلاح الدين، غرب وادي الثرثار. ( الشرق الأوسط)