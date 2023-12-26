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عربي-دولي
مقتل جنديين إسرائيليين بالخطأ.. إليكم المعلومات
Lebanon 24
26-12-2023
|
10:37
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من جنوده قتلا بالخطأ خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، الشهر الماضي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن دبابة إسرائيلية رصدت تحركات مشبوهة في أحد المباني في غزة، وقررت قصف الطابق الثاني منه بقذيفة.
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وأضافت: "تبين لاحقا أن داخل المبنى كتيبة من الجيش الإسرائيلي"، مما أدى إلى مقتل عنصرين.
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