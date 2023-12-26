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عربي-دولي

حدث أمنيّ عاجل... سفينة تتعرّض للإستهداف وجهتها كانت إسرائيل

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:03
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أفادت "الجزيرة" نقلاً عن مصدر ملاحي يمني قوله، إنّ "الحوثيين استهدفوا سفينة "إم إس سي" في البحر الأحمر، لمنعها من التوجّه إلى إسرائيل".
 
 
 
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