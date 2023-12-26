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عربي-دولي
الحكم على إبن رئيس جمهوريّة بالسجن... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
26-12-2023
|
11:12
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أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام بحق نجل الرئيس الصومالي، المتهم بالتسبب في وفاة سائق دراجة، بعد حادث اصطدام سيارته بالدراجة في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة إسطنبول، مطالباً بسجنه لمدة تصل إلى 6 سنوات.
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كما ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تقديم لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة في إسطنبول، حيث تم الاعتماد فيها على مقاطع الفيديو، وتقارير الطب الشرعي، وتقارير الشرطة، وكافة محتويات الملف.
وأشير في اللائحة إلى أنه استنادًا إلى هذه الأدلة، تبيّن أن السائق المتهم قام بفعل يؤدي إلى وفاة السائق نتيجة للإهمال، وعلى هذا الأساس، تم طلب معاقبته.
وفر نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما دهس وقتل رجلاً كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، إلى جهة مجهولة بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. (العربية)
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