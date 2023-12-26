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عربي-دولي

الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بخصوص هذه الأسلحة

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:21
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رفضت الولايات المتحدة الأميركية، طلب إسرائيل بتزويدها بطائرات "أباتشي"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد تم تقديم الطلب إلى البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، كما أثاره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماعاته مع نظيره الأميركي لويد أوستن خلال زيارة الأخير لإسرائيل الأسبوع الماضي.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن عملية الاستحواذ المحتملة"، وأن تل أبيب "تواصل ممارسة الضغوط".
واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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