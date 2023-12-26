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عربي-دولي

محلل عسكري يكشف أن القضاء على حماس لن يتحقق بحرب برية.. وإليكم ماذا سيحصل

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:24
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بعد شهرين ونصف من الحرب على غزة، باتت إسرائيل مقتنعة بأن الهدف المعلن للحرب الذي يكرره مسؤولوها، بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وبيني غانتس وكذلك رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقضاء على حركة حماس لن يتحقق من خلال المناورة البرية الوحشية التي دمرت قطاع غزة، وأن عليها إجراء "تغيير في إستراتيجيتها القتالية"، بحسب تقرير نشرته القناة 12 اليوم، الثلاثاء.
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ووفقا للمحلل العسكري في القناة 12، نير دفوري، فإن "الفرضية من وراء تغيير الإستراتيجية هي أن هزم حماس لن يتحقق في المرحلة البرية، وإنما بحرب استنزاف طويلة، من شأنها أن تستغرق أشهراً وربما سنوات أيضا.
وأضاف: :لكن من أجل الوصول إلى واقع جديد في غزة، ثمة حاجة إلى معركة سياسية واقتصادية إلى جانب المعركة العسكرية".
ورأى دفوري أن "المرحلة المقبلة يتوقع أن تكون جراحية، أكثر ويجري الاستعداد لها منذ مدة"، وتشمل إقامة حاجز بعمق كيلومتر داخل القطاع وبطول عشرات الكيلومترات، وتنتشر عنده قوات إسرائيلية بهدف منع اقتراب مقاتلين ومتظاهرين ومواطنين فلسطينيين من الحدود. ويشن الجيش الإسرائيلي من الحاجز اقتحامات واسعة "تشمل فرقا وألوية عسكرية وبحسب الحاجة" إلى داخل القطاع وغارات جوية وبحرية "بشكل موضعي".

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
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