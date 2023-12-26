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عربي-دولي

حافلة تقتحم منطقة مكتظة بالمارة والسيارات... هل من وفيات وإصابات؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:39
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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في إيران، مقطع مصوّر لحافلة انحرفت عن مسارها، واقتحمت منطقة مكتظة بالمارة والسيارات، بعدما أصيب السائق بنوبة قلبية.

وأظهر المقطع جريحا ممداً على الأرض، يعتقد أنه سائق الحافلة، وحاول الأشخاص من حوله إنقاذه وتقديم المساعدة له.
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ورغم خروج الحافلة عن السيطرة فإنه لم تقع وفيات ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة. (العربية)
 
 
 
 

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