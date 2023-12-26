حافلة تقتحم منطقة مكتظة بالمارة والسيارات... هل من وفيات وإصابات؟

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في إيران، مقطع مصوّر لحافلة انحرفت عن مسارها، واقتحمت منطقة مكتظة بالمارة والسيارات، بعدما أصيب السائق بنوبة قلبية.



وأظهر المقطع جريحا ممداً على الأرض، يعتقد أنه سائق الحافلة، وحاول الأشخاص من حوله إنقاذه وتقديم المساعدة له.

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ورغم خروج الحافلة عن السيطرة فإنه لم تقع وفيات ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة. (العربية)