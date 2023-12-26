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عربي-دولي

تركيا تقتل قيادياً بارزاً في الحزب الكرستاني.. إليكم هويته

Lebanon 24
26-12-2023 | 11:38
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أعلنت المخابرات التركية مقتل "محمد شفا أكمان" الذي كان يحمل الاسم الحركي "باهوز زاغروس"، ويوصف بـ"مسؤول السليمانية" في تنظيم "المجتمعات الكردستانية" التابع لحزب العمال الكردستاني.
وقالت مصادر أمنية، اليوم (الثلاثاء)، إن المخابرات التركية "حيّدت (قتلت) أكمان في عملية دقيقة نفذتها في السليمانية (شمال العراق)، بعد متابعة لتحركاته ورصد مكانه، إذ كان يعد لعملية ضد القوات التركية الموجودة في المنطقة".
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وانضم أكمان إلى صفوف حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، عام 2005، وكان ينشط في صفوفه تحت مسمى "مسؤول السليمانية" شمال العراق، وفقاً للمصادر الأمنية التركية.
وتتهم أنقرة السلطات المحلية في السليمانية، إحدى مدن إقليم كردستان، بالتغطية على أنشطة حزب العمال الكردستاني، وقررت منذ أشهر وقف الرحلات الجوية مع مطار المدينة.
وكان بولجال مسؤولاً عن "أكاديمية شيلان جوي" التي تتولى التدريب العسكري للتنظيم الكردستاني.  

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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