الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده خلال الــ 24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى في معارك غزة خلال 24 ساعة بعد الإعلان قبل قليل عن مقتل ضابطين وجندي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العسكريين الذين أُعْلِن عن مقتلهم مساء اليوم هم الرائد شاي شمريز قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة)، والنقيب (احتياط) شاؤول غرينغليك، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، (سقط في معركة شمال قطاع غزة). والرقيب (احتياط) ماؤور لافي، جندي في الكتيبة 450، لواء "بيسلاخ"، (سقط في معركة في قطاع غزة).

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يأتي هذا الإعلان بعد مقتل 3 جنود صباح الثلاثاء هم ضابط وجنديان وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في معارك جنوب غزة. وينتمي الجندي لفرقة رام (179) في القطاع وتشكيل براك (188) في لبنان.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء الثلاثاء إصابة 9 جنود بينهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان.



وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول إلى 495 قتيلاً، بينهم 162 عسكريا منذ بدء الهجوم البري.





المصدر: روسيا اليوم