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عربي-دولي

إسرائيل تقيم الهجوم على سفارتها في الهند بــ محاولة هجوم

Lebanon 24
26-12-2023 | 12:29
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اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي كان "محاولة هجوم".
وأفادت المصادر أن التحقيق لا يزال جارياً لكشف ملابسات الحادث.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الحي الدبلوماسي بنيودلهي.
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 وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار قرب سفارتها في الهند، مضيفة أن السلطات الهندية تحقق في ظروف الانفجار بتعاون كامل مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون ورود معلومات عن وجود إصابات".
وتم استدعاء الشرطة المحلية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغ رجل السلطة عن الانفجار في مكالمة هاتفية في حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت نيودلهي.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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