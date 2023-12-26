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عربي-دولي

خلافات بين إسرائيل وواشنطن حول المساعدات العسكرية.. الحجة أسباب تقنية

Lebanon 24
26-12-2023 | 12:32
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عبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن مخاوفه من احتمال أن تؤخر واشنطن إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، ليس فقط "لأسباب تقنية"، كما قام بتعريفها.
وذكرت القناة العبرية 13 بأن "التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة يتصاعد"، إذ "جاءت تصريحات غالانت خلال الأيام الأخيرة بعد مكالمة هاتفية جرت بينه وبين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث أن مكالمات من هذا النوع لا تتكرر، إذ إن نظير غالانت هو وزير الدفاع وليس وزير الخارجية".
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وتمت الإشارة إلى أن "المكالمة تمحورت أيضا حول المساعدات الأميركية لإسرائيل"، في حين "لم يعلن مكتب وزير الدفاع كما هو متبع عن المكالمة بعد إجرائها".
وفي تعقيب غالانت على ما ورد، قال الأخير: "نحن لا نتطرق إلى قضايا حساسة تتم مناقشتها في مجلس الحرب".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الجيش الإسرائيلي طلب طائرات مروحية هجومية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة، ولكن تم رفضه حتى الآن.


المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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