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عربي-دولي

قيادي إيراني كبير: إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجي كبير باغتيال القائد رضي

Lebanon 24
26-12-2023 | 12:44
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اعتبر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.
وفي بيان تعزية، قال اللواء محمد باقري إن "استشهاد القائد السيد موسوي في الهجوم الصهيوني الجبان، هو بمثابة انتهاك واضح لسيادة سوريا وجاء خلافاً للاتفاقيات الدولية، كما أنه جعل الطبيعة الإرهابية لهذا الكيان الزائل أكثر وضوحا".
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وأضاف: "لذلك يمكن تقييم اغتيال الجنرال موسوي في هذا الإطار الوهمي، لكن القادة الإسرائيليين المجرمين، الذين لم يتعافوا من الصدمة التي سببتها الأحداث الأخيرة، ارتكبوا خطأ استراتيجيا باغتيال هذا الشهيد السعيد".
وأكمل: "لقد أوصلت التطورات الأخيرة الكيان المنبوذ إلى مرحلة لن يؤدي فيها أي عمل إرهابي وجنوني إلى إعادة أسسه المهتزة فحسب، بل ستقوم المقاومة بتضييق الخناق عليه أكثر من ذي قبل"، منوها الى أن "جرائم الصهاينة لن تمر دون رد".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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