الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية بالصواريخ ويقصفون مناطق إسرائيلية

استهدفت القوات اليمنية "الحوثيون" سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء إن القوات اليمنية قصفت أيضاً عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.المصدر: روسيا اليوم