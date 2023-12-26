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عربي-دولي

الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية بالصواريخ ويقصفون مناطق إسرائيلية

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:08
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استهدفت القوات اليمنية "الحوثيون" سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء إن  القوات اليمنية قصفت أيضاً عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.
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المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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