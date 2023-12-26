بدء المرحلة الثالثة في غزة وتخفيف الحرب.. إسرائيل تستعد لإقامة منطقة عازلة

بدأت المرحلة الثالثة في غزة، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة، في خطوة ستستند كلياً على القوات النظامية بعد تسريح جنود الاحتياط.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حركة حماس لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة، ولذلك سيقوم بإنشاء منطقة عازلة غرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

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هذا التوجه يأتي مع وصول وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن الثلاثاء لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

قوفي السياق، قال مسؤولان إسرائيليان ومسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" الأميركي إن ديرمر، أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعاته هذه وسط توترات متزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية حول الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة عالية الكثافة من الحرب وماذا سيحدث في غزة بعد ذلك.



المصدر: الشرق الأوسط