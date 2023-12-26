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عربي-دولي

حادثة مروّعة في دولة عربيّة... إحراق شخص داخل سيارته ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:19
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قامت فتاة من مدينة الديوانية في العراق، بقتل خطيبها حرقاً بطريقة مروعة.

وروى الشاب الذي رقد في المستشفى عدة أيام تفاصيل الحادثة قبل وفاته، وقال إنّ خطيبته أخبرته أنها تريد الخروج لتناول الطعام، مشترطة أن يأتي بسيارته وهو بمفرده.
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كما قال إنّه خلال عودتهما طلبت منه التوقف لمنحه هدية، وطلبت منه ربط عينيه بقطعة قماش حتى لا يرى ما سيحدث.

بعد ذلك، قامت بسكب البنزين عليه داخل السيارة ثم أشعلت النار فيه. (العربية)
 

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