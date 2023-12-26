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عربي-دولي

لجنة نيابيّة تركية تُوافق على انضمام السويد إلى "الناتو"

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:53
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وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التركي اليوم الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". (روسيا اليوم)
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