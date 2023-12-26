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عربي-دولي

تصعيد في العراق بين الفصائل المسلحة وأميركا.. هل اقتربت الفوضى؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 13:55
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كشف مسؤول عراقي بارز عن اتصالات مكثفة بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد.
وتتحدث مصادر عراقية عن "إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة."
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وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق.
وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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