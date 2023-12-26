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عربي-دولي

الأمم المتحدة تعيِّن منسقة إنسانية لغزة.. تعرفوا اليها

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:18
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعيين الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.



وقالت المنظمة الدولية إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أعلن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، على أن تتولى إقامة آلية أممية "لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفا في النزاع".
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