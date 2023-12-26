مقتل جندي بعد إصابته بعدوى فطرية بغزة.. والصحة الإسرائيلية تعلّق

علّقت وزارة الصحة الإسرائيلية، على موت جندي إسرائيلي في غزة متأثراً بعدوى فطرية قاتلة في غزة.

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها إن "الفطريات التي تسببت بموت الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة ليست ظاهرة جديدة".

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وأضافت: "النظام الصحي يعالج بتفان العديد من الجرحى الذين يأتون من القتال، ويكون بعضهم مصابا بجروح كبيرة، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوى والإصابات المتعددة الأنظمة من هذا النوع تضعف أيضا القدرة المناعية".

وتابعت "هذه ظاهرة مألوفة في عالم الطب وتحدث حتى في حالات غير مرتبطة بإصابات عسكرية، وقد تؤدي الإصابات الخطيرة والمعقدة على الأرض إلى تلوث التربة، لكن هذه ليست ظاهرة جديدة في قطاع غزة".

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية يوم الاثنين، بمقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي بعد إصابته بفطريات قاتلة تنمو في تربة قطاع غزة حيث وصلت إليه بعد إصابته بجراح في المعارك بغزة.



المصدر: روسيا اليوم