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عربي-دولي

إسرائيل تُنفذ عمليات على 4 دول بينها لبنان وإيران.. ماذا استهدفت ؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 14:34
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أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إلى أن إسرائيل نفذت عمليات في عدة دول بينها لبنان وسورية وإيران والعراق. وذلك على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 80 يوماً.
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جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، جاء فيها: "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 جبهات: غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 من هذه الجبهات".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بأنه خلال الجزء المغلق والسري من مداولات اللجنة البرلمانية، أوضح غالانت أن "الجبهة الوحيدة التي لم تهاجمها أو تتخذ فيها إسرائيل إجراءات خاصة في ظل الحرب على غزة، هي "جبهة اليمن"، وذلك لأن "القرارات حول أي إجراء على هذه المسافات البعيدة يجب أن تنظر بجدية وحساسية خاصة".

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
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