إعدامات ميدانية في مخيم جباليا.. إليكم ما يحدث بغزة

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"نفذوا إعدامات جماعية في الشوارع ولا توجد سيدة تحمل طفلا رضيعا الآن"، بهذه الكلمات وصف بعض سكان منطقة جباليا الحال في مخيمها بشمال قطاع غزة.وتواصل إسرائيل قصفه بشكل متقطع رغم نزوح بعض سكانه وتركيز عملياتها في الجنوب.وتشهد جباليا المدينة والمخيم التابع لها، عمليات قصف وتوغل إسرائيلية بدعوى أن بها عشرات الأنفاق ومئات المسلحين.ويقول همام منير، أحد القاطنين في منطقة جباليا لـ "سكاي نيوز"، التي يتواجد بها المخيم، إن قوات الاحتلال "تريد التخلص من السكان بالموت بالبطيء"، قائلا إنه لم تصل مساعدات إلى المنطقة منذ انتهاء الهدنة التي سرت بين إسرائيل وحماس منذ 24 نوفمبر وحتى صباح 1 ديسمبر الجاري.كما شكا منير من أن الماء في المخيم ملوث، وحصة السكان منه قليلة؛ ما انعكس على النظافة الشخصية لهم، وإصابة البعض بأمراض جلدية.وتقتاد القوات الإسرائيلية كل من تشتبه فيه إلى مكان غير معلوم، وتقتل الناس في الشوارع، ورأينا بأعيننا عشرات الجثث ملقاة، ومنها ما يبدو أنه سُحق تحت سيارة أو دبابة، والروائح الكريهة انتشرت نتيجة تحلل الجثث التي تنهش الكلاب بعضها"، بحسب ما قاله منير لسكاي نيوز.المصدر: سكاي نيوز